Виставу відвідають Шакіра, Black Eyed Peas та інші.
Getty Images
10 листопада 2022, 17:57
У неділю, 20 листопада, у Катарі розпочнеться 22-й за рахунком розіграш чемпіонату світу.
За кілька годин до стартового свистка пройде церемонія відкриття, яка розпочнеться о 18:00 за київським часом.
На стадіоні та перед екранами телеглядачів виступатимуть Шакіра, Дуа Ліпа та Black Eyed Peas, повідомляє Odisha.
Також візьме участь Боллівуда Нора Фатехі, яка народилася в Канаді. Вона знялася у кліпі до чемпіонату світу "Light The Sky".
Але і на цьому не всі, також церемонію відкриття в Катарі відвідає корейська група BTS.
Зазначимо, що наразі ФІФА офіційно не підтвердила перелік виконавців для заходу.