ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Виставу відвідають Шакіра, Black Eyed Peas та інші.

У неділю, 20 листопада, у Катарі розпочнеться 22-й за рахунком розіграш чемпіонату світу.

За кілька годин до стартового свистка пройде церемонія відкриття, яка розпочнеться о 18:00 за київським часом.

На стадіоні та перед екранами телеглядачів виступатимуть Шакіра, Дуа Ліпа та Black Eyed Peas, повідомляє Odisha.

Також візьме участь Боллівуда Нора Фатехі, яка народилася в Канаді. Вона знялася у кліпі до чемпіонату світу "Light The Sky".

Але і на цьому не всі, також церемонію відкриття в Катарі відвідає корейська група BTS.

Зазначимо, що наразі ФІФА офіційно не підтвердила перелік виконавців для заходу.