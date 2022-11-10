Україна

Фахівець поспілкувався зі ЗМІ після гри в УПЛ.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу над Олександрією у рамках УПЛ — 3:1.

"Важливі три очки для нас. Нарешті ми повернулися додому, тренуємось і граємо на своєму полі, у приємніших умовах, без переїздів. Я вже говорив хлопцям і повторив сьогодні, що для нас головне набирати очки, відновлювати ті втрати, які були допущені з нашої помилки, підтягнутися до лідируючої групи.

Я задоволений перемогою, бо ми грали сьогодні проти суперника, який показує дуже добрий футбол. Мені дуже сподобалася Олександрія, яка, можливо, грає у найкращий футбол у першій половині чемпіонату – футбол відкритий, атакуючий, комбінаційний. Ця команда легко доходить до чужих воріт. Ми мали сьогодні грати таким чином, аби передбачати дії суперника, діяти компактно при відборі м'яча, атакувати через вільні зони. У принципі так і сталося, так ми й забили свої голи. Могли забити ще, але міг і суперник забити більше".

"Хочеться переглянути епізоди з падіннями у штрафному майданчику – коли Вітя Циганков на швидкості прибрав м'яч під себе, мені здалося, що був фол. Якщо арбітр не дає пенальті у цьому епізоді, то не слід було давати і картку, бо падіння було після контакту. В епізоді з Ванатом теж мені здалося, що захисник спочатку зіграв у ногу. Але якщо там не було контакту, це могла бути друга жовта картка і, відповідно, червона. Інтерпретація цих моментів арбітром є різною.

Були високі швидкості, гарна гра з обох сторін – як нашої, так і Олександрії. Дивно, що наші колишні гравці зазвичай виходять із подвоєною енергією. Бажають довести нащо здатні у матчі проти своєї команди. Я вітаю Шулянського із забитим голом, він був наполегливим і заслужив його".

Також румунський фахівець висловився з приводу фізичних кондицій воротаря Динамо Георгія Бущана.

"Випустити Бущана у Лізі Європи це була помилка – Георгію рано було виходити на поле у ​​матчі з Фенербахче. Він повернувся з таким ентузіазмом та бажанням, що я його поставив до складу. Але він не був готовий. Йому потрібен був час. Можливо, наступного матчу він зіграє.

За винятком виходу під час першого голу, в решті епізодів він зіграв добре, рятував при виході один в один. Але відчувалося, що після травми йому ще складно було включитися в цю гру, тому що під час гри мені доводилося багато разів йому говорити, щоб він починав від воріт наші атаки, але він віддавав перевагу довгим передачам, після яких ми втрачали м'яч і віддавали супернику перевагу. Але це все можна виправити.

Руслан Нещерет відмінно тренується, поводиться. Вони – гравці збірної. Мені потрібно знайти баланс, аби вони обидва грали. Обидва – гравці високого рівня", — сказав Луческу.

Відео голів та огляд матчу між Динамо та Олександрією дивіться на Football.ua.