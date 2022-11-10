Україна

Команда Мірчі Луческу виграла третій матч поспіль та покращила своє становище в турнірній таблиці чемпіонату України.

Центральний матч 12-го туру VBET Ліги відбувся на стадіоні Динамо імені Лобановського в Києві. Динамо приймало Олександрію.

Повне фіаско киян в єврокубках змушує команду Луческу концентруватись на виступах у внутрішній першості. Після поразки від Шахтаря та нічиєї з Ворсклою кияни виграли вже третю гру поспіль, включаючи сьогоднішню, та вже не здаються такими безнадійними. Натомість їхній суперник навпаки демонструє неймовірну форму та результати, що підкреслюється високим місцем в турнірній таблиці, хоча сьогодні команду Гури здолали на класі.

Столична команда не стала відкладати справу на безвік і відкрила рахунок на 10-ій хвилині. Циганков з флангу викотив на Буяльського і той у дотик з лінії карного майданчика пробив Білика — 1:0.

Вдруге кияни відзначились у середині другого тайму. І знову в асистентах Віктор Циганков. На цей раз українець допоміг Лонгвейку забили дебютний м'яч за Динамо — 2:0.

А добив олександрійців Шепелєв, скориставшись помилкою оборонців, які незграбно вибили м'яч. Володимир підхопив сферу на межі карного майданчика та змусив капітулювати Білика — 3:0.

Олександрія зуміла відповісти лише одним м'ячем у компенсований час. Відзначився Шулявський, але повної картини матчу це не зіпсувало — впевнена перемога киян з рахунком — 3:1.

Після 10 зіграних матчів у активі Динамо 19 балів і вони вже на 5 місці та дихають у спину Олександрії, в яких на 1 бал більше.

В наступному турі Динамо зіграє з Колосом, а Олександрія — з Вересом.

Динамо – Олександрія 3:1

Голи: Буяльський,10, Лонвейк, 73, Шепелєв, 90 — Шулянський, 90+2.

Динамо: Нещерет — Кендзьора (Караваєв, 84), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 69) — Шепелєв, Сидорчук — Циганков, Буяльський (Гармаш, 60), Кабаєв (Лонвейк, 69) — Ванат (Бєсєдін, 84)

Олександрія: Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Рибалка (Дришлюк, 78), Калітвінцев (Авагімян, 54), Ковалець (Кобзар, 78) — Кожушко, Третьяков.

Попередження: Дубінчак, 32, Циганков, 70, Ванат, 71 — Цуріков, 29.