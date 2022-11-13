Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та луганська Зоря.

Донецький Шахтар зіграє на Арені Львів проти луганської Зорі в рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Ігор Йовічевіч, після перемоги над рівненським Вересом (2:0), залучив до стартового складу Анатолія Трубіна до рамки воріт.

Патрік ван Леувен, на тлі поразки від петровського Інгульця (0:1), використав із перших хвилин Романа Вантуха в парі центральних захисників, тоді як на вістря атаки відправився Максим Луньов.

Шахтар: Трубін — Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Криськів, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Тотовицький, Сікан, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Назарина, Козік, Петряк.



Зоря: Мацапура — Данченко, Вантух, Батагов, Бутко — Бражко — Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мишньов — Луньов.

Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Нагнойний, Алібеков, Русин, Алефіренко, Снурніцин, Сміян, Гулько, Антюх, Михайленко, Хлань.



Гра Шахтар — Зоря почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.