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Дивіться відео найкращих моментів матчу 13 туру чемпіонату України 13 листопада 2022, 14:20.

У поєдинку 13 туру української Прем'єр-ліги лідируючий Дніпро-1 у гостях не зміг обіграти полтавську Ворсклу.

Під час зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами, але виявити сильнішого їм не вдалося. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Дніпро-1 в 13 турі УПЛ-2022/23:



Ворскла — Дніпро-1 1:1

Голи: Кравець, 67 — Піхальонок, 25.

Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Яворський, Кравець — Скляр (Павлюк, 38), Челядін (Толі, 81) — Олійник, Юрченко (Феліпе, 81), Бацула — Стапанюк.

Дніпро-1: Валеф — Адамюк (Бузанелло, 59), Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський (Гомес, 70), Когут (Логінов, 70) — Танчик, Піхальонок, Громов (Назаренко, 50) — Довбик.

Попередження: Челядін, Юрченко — Гомес.