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Дивіться відео найкращих моментів матчу 13 туру чемпіонату України 13 листопада 2022, 14:35.

У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія у результативному матчі здобула перемогу над Вересом.

Особливо цікавою видалася кінцівка протистояння, за підсумками якої, здавалося, що рівненському клубу вдалося уникнути поразки завдяки голу у компенсований час, проте згодом Олександрія також забила та поставила крапку у цьому протистоянні на свою користь – 3:2.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Олександрія — Верес в 13 турі УПЛ-2022/23:

Олександрія - Верес 3:2

Голи: Мірошниченко, 18, Цуріков, 80, Костишин, 90+8 — Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1

Олександрія: Горох — Мірошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков — Ковалець (Волошин, 40), Рибалка, Дришлюк, Авагімян (Шулянський, 46), Кожушко (Скорко, 73) — Кобзар (Костишин, 73).

Верес: Когут — Пасіч, Вовченко, Мірошник, Гагун — Кучеров, Кльоц, Пасіч, Лебеденко (С. Шарай, 69, Курко, 77), Дахновський (В. Шарай, 69) — Шестаков (Гайдучик, 48).

Попередження: Авагімян, Лебеденко.