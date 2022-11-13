Дивіться відео найкращих моментів матчу 13 туру чемпіонату України 13 листопада 2022, 15:00.
Шахтар — Зоря, УПЛ
13 листопада 2022, 18:20
У центральному матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар розійшовся результативним миром із луганською Зорею.
Обидві команди двічі обмінялися забитими м'ячами, але виявити сильнішого їм так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:2.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Зоря в 13 турі УПЛ-2022/23:
Шахтар — Зоря 2:2
Голи: Бондаренко, 13, Бондар, 64 — Кирюханцев, 45, Булеца, 46
Шахтар: Трубін — Бондар, Кривцов (Тейлор, 84), Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Петряк, 84) — Криськів (Назарина, 46), Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре (Сікан, 46).
Зоря: Мацапура — Данченко, Бутко, Батагов, Вантух (Снурніцин, 67) — Бражко — Кирюханцев (Алібеков, 80), Чурко, Булеца (Антюх, 68), Мишньов (Михайленко, 81) — Луньов.
Попередження: Траоре, Мудрик — Антюх.