Поєдинок не без скандалу.
Шахтар, GETTY IMAGES
13 листопада 2022, 16:39
В ці хвилини проходить матч 13 туру УПЛ Шахтар — Зоря. На 70 хвилину зустрічі рахунок нічийний — 2:2.
На 52-ій хвилині Бондаренко забив гол, але лайнсвумен скасувала його через офсайд. Але поза грою був Степаненко.
Другий епізод стався на 55-ій хвилині. Степаненко головою переправив м’яч в сітку після подачі Матвієнка, але арбітри знову зафіксували офсайд.
Раніше ми писали, що Монзуль зарахувала гол Шахтаря у ворота Зорі після офсайду.