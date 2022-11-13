Україна

Поєдинок не без скандалу.

В ці хвилини проходить матч 13 туру УПЛ Шахтар — Зоря. На 70 хвилину зустрічі рахунок нічийний — 2:2.

На 52-ій хвилині Бондаренко забив гол, але лайнсвумен скасувала його через офсайд. Але поза грою був Степаненко.

Другий епізод стався на 55-ій хвилині. Степаненко головою переправив м’яч в сітку після подачі Матвієнка, але арбітри знову зафіксували офсайд.

Раніше ми писали, що Монзуль зарахувала гол Шахтаря у ворота Зорі після офсайду.