Україна

На цьому матчі відсутня система відеоповторів.

Наразі відбувається поєдинок 13 туру української Прем'єр-ліги, в якому донецький Шахтар приймає луганську Зорю.

Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині поєдинку, коли після подачі з кутового від Михайла Мудрика м'яч потрапив до Лассіни Траоре, від якого відскочив до Артема Бондаренка, а той переправив сферу до сітки.

Після гола показали повтор моменту взяття воріт і виявилося, що Бондаренко був у положенні поза грою. Однак гол був зарахований, оскільки на цій грі була відсутня система ВАР.

Зазначимо, що головним арбітром цього матчу є Катерина Монзуль, яка вийшла на гру з кавуном у руках на честь визволення Херсона.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Зоря.