Україна

Фахівець оцінив дії своїх футболістів у матчі із Шахтарем.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував бойову нічию у матчі проти донецького Шахтаря.

"Звісно ми знали, що Шахтар кваліфікований, тяжкий суперник. У першому таймі ми скористалися своєю можливістю та Ігор Кирюханцев зрівняв рахунок перед перервою. Вдалося вивести команду вперед, але потім підсіли в оборону. В цілому — я задоволений результатом, роботою хлопців на полі, всіх — і хто вийшов зі старту, і хто вийшов на заміну.

В команди немає травмованих. Ми відчували, що у нас є більше амбіцій ніж показали у першому таймі. Стояла задача грати у свій футбол та забивати ще. У нас вийшло швидко створити та реалізувати момент, але потім трішки підсіли та пропустили. То не псує настрій, у нас був гарний матч та рахунок також непоганий.

Як ми готувались до матчу? Ми приділяли більше уваги нашому стилю гри. Завжди шукаємо варіанти як в обороні, так і в атаці та перш за все дивимось на себе. Але розуміли з ким граємо і як буде грати суперник", — сказав ван Леувен.

Відео голів та огляд матчу Шахтар — Зоря можна дивитись на Football.ua.