Україна

Коментар тренера Вереса після прикрої поразки Олександрії у 13 турі чемпіонату України.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт поділився емоціями від драматичного матчу проти Олександрії, в якому його команда не втримала нічийний результат — 2:3.

"Найголовніше у футболі — це результат. Окрім результату — мене сьогодні все задовільнило. Прикро програвати такий матч. Але це футбол. Бували матчі, коли ми забивали на останніх хвилинах. А сьогодні — пропустили.

Бойова гра. Пропустили після стандарту. Але потім ми увімкнулися і дуже здорово виглядали. Дисципліновано грали у захисті, проводили швидкі контратаки. Мали моменти. Але не всі їх використали. Хоча й забили двічі. Все ж не вистачає нам тієї завершальної передачі під удар.

Олександрія мала на один день менше на підготовку до гри. Тому ми виглядали свіжіше сьогодні. Ми добре вмикали швидкість. Але хотілося б краще реалізовувати моменти.

Дуже хотіли перемогти. Та й гра вдавалася. На жаль, припустилися двох прикрих помилок наприкінці. Після першої — відігралися. Після другої — банально не вистачило часу.

Вітаю Олександрію. А ми працюватимемо над завершенням атак", — цитує наставника офіційний сайт Вереса.

Звіт про матч читайте за посиланням.