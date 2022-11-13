Україна

На матчі Олександрія — Верес трапилась несподівана втрата свідомості у гравця Вереса.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт розповів про стан Станіслава Шарая, який втратив свідомість на лавці для запасних під час матчу проти Олександрії (2:3).

"Щодо Станіслава Шарая. Він втратив свідомість. Слава Богу, вчасно надали йому необхідну допомогу. І наші футболісти зорієнтувалися, і швидка діяла оперативно. Слава Богу, все добре. Больовий шок був. Добре, що все завершилося добре. Сподіваюся, він якнайшвидше повністю відновиться", — сказав Вірт.

Нагадаємо, Верес поступився Олександрії у 13 турі УПЛ. Звіт про матч читайте за посиланням.