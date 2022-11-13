Україна

Після невдалих результатів президент клубу вирішив звільнити Сергія Лавриненка.

Інгулець завершає співпрацю з головним тренером команди Сергієм Лавриненком. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

В заяві йдеться, що президент ФК Інгулець Олександр Поворознюк після матчу Металіст 1925 — Інгулець прийняв непросте рішення.



"Хочу висловити щирі слова подяки за багаторічну працю та значний внесок у розвиток ФК Інгулець Сергію Лавриненку. Я ціную й поважаю його, як професіонала та просто чудову людину. Дякую йому за віддачу та старання. Але футбол — це завжди емоції та терпіння! Але терпіння колись закінчується. Я думаю, не тільки в мене, а і в усіх вболівальників клубу. Тому, я прийняв рішення — попрощатися з Сергієм Лавриненком і дати змогу проявити себе новим, перспективним людям. Тож усі наступні ігри футболістів тренуватиме в.о. тренера Младен Бартулович. Усі деталі повідомлю найближчим часом. Футбол має бути віддушиною для нас у такі складні часи, тож працюймо на Перемогу", — йдеться у заяві.

Лавриненко працював у Інгульці з 2016 року. Найкращим досягненням Лавриненка на посаді головного тренера петровської команди став фінал Кубка України 2018/19. Тоді команда поступилася Шахтарю з рахунком — 0:4.