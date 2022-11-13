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Захисник Динамо — про нічию з Колосом в рамках УПЛ.

У рамках 13 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зіграло внічию з ковалівським Колосом.

Захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв поділився емоціями за підсумками цього протистояння.

"Ні, немає питань до прийняття його рішень, це його право. Він – арбітр, він трактує гру як хоче. Але потім ставлять питання, чому наші арбітри лише у поодиноких випадках судять в єврокубках. Ідентичний момент. Я просто запитав для себе, щоб я розумів. Я обігрую гравця, він мене тягне, не грає в м’яч – це фол чи не фол? Він не свистить та не може відповісти. Каже: "Я можу помилятися". Так кожен може помилятися.

"Я кажу: "Так підіть, дайте коментар після кожної гри". Жодного разу судді цього не дають. А ми даємо, ми кажемо: "Так, ми не виграли та загубили дорогоцінні бали, ми самі винні". Я не виправдовуюся, ми зіграли внічию – це для нас дуже погано. Але після гри нехай дають інтерв’ю, кажуть, як вони трактують кожен епізод. Вони ж цього нічого не кажуть. Сидять в кабінетах і щось вирішують".

"Луческу вибіг на поле та почав агресивно говорити до арбітра? Це емоції. Так діє кожен тренер кожної команди, коли якось не так трактують. Вони потім кажуть: "Ми також можемо помилятися". Та всі можуть помилятися. Я вважаю, такі моменти, де наочно всі бачать, що це фол, треба показувати щось. Щодо червоної картки, другої жовтої. Ніхто не апелював, що це не друга жовта. Це його вибір, він так робить. Але інші моменти, які дуже прості", — сказав Караваєв для ПРОФУТБОЛ Digital.

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