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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та закарпатський Минай.

Львівський Рух та закарпатський Минай завершуватимуть програму тринадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Леонід Кучук, після поразки в дербі від Львова (1:2), залучив до стартового складу Слюбика до центру захисту, тоді як Сапуга повернеться до опорної зони, а напад очолить Карабін.

Володимир Шаран, на тлі поразки від одеського Чорноморця (0:1), вирішив використати з перших хвилин Дмитрука на лівому фланзі захисту, а Колесник відправиться до атаки.

Рух: Ледвій — Роман, Слюсар, Слюбик, Лях — Федорчук, Сапуга — Соломон-Отабор, Таллес, Климчук — Карабін.

Запасні: Паньків, Веремієнко, Руніч, Мисик, Довгий, Притула, Альваренга, Кітела, Холод.



Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Дмитрук — Вітенчук, Хахльов — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Колесник.

Запасні: Пеньков, Кемкін, Рогозинський, Байдал, Паламар, Касімов, Чуєв, Кравчук, Трубочкін, Голуб.



Гра Рух — Минай почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.