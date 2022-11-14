Україна

Головний тренер дав коментар після гри.

Рух в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України грав проти Миная та здобув нічийний результат.

Головний тренер Руху Леонід Кучук прокоментував гру своєї команди.

"Якщо рахунок нічийний – це означає, що гра рівна. Я вважаю так. Набрали одне очко, рухаємося далі. Є в нас втрати. В минулій грі два переломи – так, випадково. Тому є проблеми. Дідик на милицях – гіпс. Брайт – два переломи ребра. Третій Бойчук – меніск. Які ще можуть бути запитання? Але грубо граємо ми, і водночас у нас переломи, а в суперників немає переломів. Я ні на що не натякаю, але виходить якось так…

З Минаєм вийшла дуже важка гра в психологічному плані. Молодий воротар у нас, лінія захисту молода. Але хлопці молодці. Вони непогано проявляли себе під час матчу – як команда.

У нас тепер випала вся лінія захисту. Я так розумію, що ми цей рік будемо догравати, знаєте, яким роком народження? 2006-2007-им. Ну, нічого… Ми вміємо робити гравців гравцями і хлопців чоловіками, справжніми мужиками. Сьогодні вийшли на поле ніби хлопці по 18-19 років, а вони – мужики. І це мені дуже подобається. Тому що в нас інший шлях – робити з хлопців футболістів. Я такими багатьох зробив…", — наводить слова Кучака офіційний сайт Руху.

Нагадаємо. що раніше Рух був оштрафований на 600 000 грн через бійку Краснікова та Дедишина.