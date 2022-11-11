Україна

Красніков та Дедишин отримали заборону на відвідування п'яти наступних матчів УПЛ, але у першого дискваліфікація умовна.

Учора, 10 листопада, відбулося засідання КДК УАФ щодо бійки офіційних осіб клубів після матчу сьомого туру УПЛ між львівським Рухом та Дніпром-1, що відбувся 16 жовтня.

За результатами засідання КДК УАФ ухвалив кілька рішень:

— заборонив І. Дедишину (Рух) відвідувати стадіон під час виступів клубу протягом п'яти матчів УПЛ та зобов’язав Рух сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 250 000 грн за неналежну поведінку офіційної особи клубу;

— відсторонив Є. Краснікова (Дніпро-1) від участі у змаганнях на п'ять матчів УПЛ умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2022/2023 в УПЛ та зобов’язав Дніпро-1 сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 250 000 грн за неналежну поведінку офіційної особи клубу;

— зобов’язав Рух сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн за неналежну організацію матчу.

Нагадаємо, після матчу між Рухом та Дніпром-1 (2:3) між Дедишиним та Красніковим виникла спочатку словесна суперечка, а згодом і бійка.