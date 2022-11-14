Україна

Коментар тренера Львова після поразки від Чорноморця.

Головний тренер ФК Львів Олег Дулуб прокоментував результат програного матчу Чорноморцю (0:2) у 13-му турі УПЛ.

"Після замін ми перебудували тактичну схему, але почали провалюватись у захисті. Ми готувалися до напруженої гри. Я сказав гравцям, що такі ключові матчі виграються обороною та стандартами. Але в захисті ми припустилися двох помилок, після флангової атаки й кутового", – сказав Дулуб.

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