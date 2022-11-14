ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Збірна Англії гучно заявила про свої цілі на прийдешньому чемпіонаті світу.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн зізнався, що національна команда ставить перед собою найвищі цілі в Катарі на чемпіонаті світу.

"Я згадую збірну Англії 10, 15 років тому, тоді все виглядало так, ніби ми боялися сказати, що хочемо виграти великий турнір. Я думаю, великий крок уперед, який ми зробили за час роботи з Гаретом Саутгейтом, – це те, що ми не боїмося говорити про це. Ми їдемо на цей турнір, щоб його виграти, тому що ми віримо, що справді можемо це зробити.

Було б неправильно думати інакше. Який сенс їхати на чемпіонат світу та не вірити, що можна привезти трофей додому? Це буде складно, нам доведеться багато працювати, мати трохи удачі, щоб досягти цього", — цитує форварда Sky Sports.

Раніше стала відома повна заявка збірної Англії на ЧС-2022.