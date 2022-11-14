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Коментар тренера після звитяги в матчі УПЛ.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук висловився після перемоги над Львовом (2:0) у 13-му турі УПЛ.

"Перемога в такому стилі, як би нам хотілося, за деяких мінусів, звичайно. І це дуже дорого коштує. Стратегічно ми розуміли, що проти такого стилю гри, як у Львова, треба якнайшвидше забити гол. Слід забити перший м'яч, використати психологічний стан суперника та дотиснути. Нам не вдалося це швидко, але, коли забили, скористалися цим.

Моя думка про Одесу, про футбольних людей, з якими ми все це разом робили – дуже ціную все це. Останнім часом відчував себе дуже нещасною людиною, розуміючи, що люди так чекають на перемоги, а ми довгий час не можемо цього дати. Це мене так мучило, ви собі просто не уявляєте. І під час гри відчував, що зараз би ще фанатів – і буде майже та атмосфера. Вона включає все. Я був дуже радий сьогодні. Я поспішав у роздягальню, щоби сказати хлопцям, що це одеська перемога, те, що потрібно людям. Дуже задоволений, що це вдалося зробити", — сказав Григорчук на YouTube-каналі одеської команди.

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