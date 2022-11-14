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Коментар тренера Миная після нічиєї з Рухом.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував нічийний результат гри на Арені Львів з Рухом (1:1) у 13-у турі Vbet Ліги.

"Вдячний хлопцям за самовіддачу, тому, що ми прекрасно розуміли: Рух – команда молода, не проста, перспективна й організована. Дуже важко діяти проти такого суперника і ми намагались грати від захисту. У меншій ступені пресингували, тому що у попередніх зустрічах бачили свої помилки у цьому компоненті. Тим паче, що у грі проти львів’ян ми не могли розраховувати на Юрія Коломойця та Олега Вишневського. Але треба бути відвертими – Рух нас переграв. Вони мали забивати другий гол. Добре зіграв Олександр Бандура та захисники. Суперник не скористався своїми можливостями, а ми забили після стандарту. Повторюсь, більше шансів було у суперника, тому ми задоволені результатом. Тим паче, що три попередніх матчі ми програли.

У нас практично одні й ті ж самі хлопці зіграли вже 12 поєдинків. Вони настільки вимучені. У нас немає таких замін, як у Руха. Але ми це й передбачували. Як і розуміли, що на старті будемо демонструвати непоганий футбол – тому перемогли двічі на виїзді. Гра проти Дніпра-1 показала те, що ми, ведучи у рахунку, зіграли не вірно і пішов психологічний спад. Потім програли Чорноморцю. А до цього часу у нас все було більш-менш нормально. У минулому сезоні Минай набрав 10 очок у 18 матчах. Наразі ми маємо 10 очок після 12 ігор. Вважаю, це непоганий результат. У нас ще є ігри у цьому році, а щоб виконати завдання і залишитись у Прем’єр-лізі, нам потрібне підсилення", - цитує наставника офіційний сайт Миная.

Нагадаємо. що раніше Рух був оштрафований на 600 000 грн через бійку Краснікова та Дедишина.