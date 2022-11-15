Україна

Вже завтра молодіжка розпочне збір у Грузії.

Молодіжна збірна України вирушила до Грузії, де у період з 16 по 22 листопада проведе навчально-тренувальний збір, під час якого зіграє контрольні матчі проти Ізраїлю та Грузії.

"Цей збір був потрібен нам насамперед для того, щоб у жодному разі нікого не впустити та простежити за нашими талантами. Їх зараз дуже багато, особливо за кордоном.

Два матчі допоможуть нам шукати резерв, ми повинні про це думати щохвилини. Нові виконавці, які ще не були заграні за молодіжну збірну, мають великий шанс потрапити до команди й поїхати на Євро.

Ми розмовляли з клубами, домовлялися, вони по праву можуть не відпускати футболістів, тому що цей збір не входить у дати ФІФА. Тому це лише за попередньою згодою.

Суперники дуже цікаві, зі своїм почерком, своєю грою. Головне, що хотілося зіграти з командами, які не дотримуються схеми 4-4-2 чи 4-3-3, а грають у три захисники. Думаю, для нас це буде гарний досвід, який допоможе в майбутньому", - наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

19 листопада українці зустрінуться з молодіжною збірною Ізраїлю, а 21 — з молодіжною збірною Грузії. Початок обох матчів на полі Tbilisi Sea Technical Center Stadium — о 16.00 — за київським часом.