ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Функціонер вирішив нагадати про себе...

Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував використати чемпіонат світу-2022 як плацдарм для тимчасового припинення вогню між Україною та р осією.

"Геніальний" план виник під час обіду з представниками G20.

"Пропоную подумати про припинення вогню між Україною та р осією на один місяць під час ЧС. Або реалізувати гуманітарні коридори, які могли б допомогти поновленню діалогу.

Ви – світові лідери, у вас є можливість впливати на хід історії, а футбол та ЧС пропонують унікальну платформу єдності”, – наводить слова Інфантіно Reuters.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 пройде у Катарі з 20 листопада по 18 грудня.