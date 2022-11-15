Функціонер вирішив нагадати про себе...
Джанні Інфантіно, Getty Images
15 листопада 2022, 11:59
Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував використати чемпіонат світу-2022 як плацдарм для тимчасового припинення вогню між Україною та росією.
"Геніальний" план виник під час обіду з представниками G20.
"Пропоную подумати про припинення вогню між Україною та росією на один місяць під час ЧС. Або реалізувати гуманітарні коридори, які могли б допомогти поновленню діалогу.
Ви – світові лідери, у вас є можливість впливати на хід історії, а футбол та ЧС пропонують унікальну платформу єдності”, – наводить слова Інфантіно Reuters.
Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 пройде у Катарі з 20 листопада по 18 грудня.