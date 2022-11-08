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Команда Руслана Ротаня проведе навчально-тренувальний збір у Грузії.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань визначився із футболістами, які готуватимуться до фінального турніру Євро-2023.

Під час підготовки в Грузії, яка пройде з 15 по 22 листопада, "синьо-жовті" проведуть два контрольні матчі.

Перша гра відбудеться 19 листопада проти Ізраїлю, а друга – проти Грузії – 21 листопада. Обидві гри розпочнуться о 16:00 за київським часом та відбудуться на полі Tbilisi Sea Technical Center Stadium.

"Організувати цей збір було не дуже просто, оскільки триває чемпіонат України. Ми намагалися зробити ставку на наших легіонерів, а також на тих виконавців, які мало грають у своїх клубах, добре розуміючи, що перед кожним стоять турнірні завдання. У нас буде нагода переглянути тих кандидатів, за якими ми давно стежимо. Потрібно бути готовими, що будь-якої миті наші провідні гравці можуть знадобитися національній команді. Також, готуючись до фінальної частини Євро-2023, ми не забуваємо, що вже у вересні стартує новий відбірний цикл для молодіжної збірної", — сказав Ротань.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Денис Твардовський (Шахтар), Кіріл Фесюн (Колос).

Захисники: Роман Дідик, Ростислав Лях, Віталій Роман, Денис Слюсар (усі — Рух), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія), Едуард Козік, Мар’ян Фарина (обидва — Шахтар), Максим Таловєров (Слован, Чехія), Денис Кузик (Колос).

Півзахисники: Максим Брагару (Чорноморець), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Данило Кравчук (Інгулець), Дмитро Криськів, Олег Очеретько (обидва — Шахтар), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Артур Микитишин (Кривбас), Марко Сапуга (Рух), Денис Шостак (Ешторіл, Португалія).

Нападники: Богдан В‘юнник (Цюрих, Швейцарія), Данило Гончарук (Ллейда, Іспанія), Микола Кухаревич (Гіберніан, Шотландія).

Резервний список: Денис Бунчуков (Серен, Бельгія), Ігор Краснопір (Оболонь), Артем Кулаковський (Ворскла), Микола Михайленко (Зоря), Владислав Погорілий, Михайло Хромей (обидва — Шахтар), Ігор Потімков (Металіст 1925), Роман Якуба (Валмієра, Латвія).

Нагадаємо, на Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Румунії, Іспанії та Хорватії.