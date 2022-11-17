"Гірники" близькі до посилення правого флангу оборону.
Гіоргі Гочолейшвілі, фото Сабуртало
17 листопада 2022, 19:25
Шахтар розглядав різноманітні варіанти підсилення правого флангу оборони в майбутні трансферні вікна.
Як повідомляє видання Georgian Footy, "гірники" наблизились до трансферу Гіоргі Гочолейшвілі з Сабуртало.
21-річний оборонець має порівняно невеликий досвід у професійному футболі, зігравши 85 матчів за рідний клуб (8 голів, 12 гольових передач) та ще не мавши нагод виступів за національну збірну.
Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 600 тис. євро.
Нагадаємо, що три гравці Шахтаря тренувались поза загальною групою перед грою проти Дніпра-1.