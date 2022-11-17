Україна

"Гірники" близькі до посилення правого флангу оборону.

Шахтар розглядав різноманітні варіанти підсилення правого флангу оборони в майбутні трансферні вікна.

Як повідомляє видання Georgian Footy, "гірники" наблизились до трансферу Гіоргі Гочолейшвілі з Сабуртало.

21-річний оборонець має порівняно невеликий досвід у професійному футболі, зігравши 85 матчів за рідний клуб (8 голів, 12 гольових передач) та ще не мавши нагод виступів за національну збірну.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 600 тис. євро.

Нагадаємо, що три гравці Шахтаря тренувались поза загальною групою перед грою проти Дніпра-1.