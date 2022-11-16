Україна

Потенційний прибуток донецького клубу вражає.

Нападник донецького Шахтаря Михайло Мудрик станом на сьогоднішній день є головним активом "гірників", тому геть не дивно побачити зростання попиту стосовно нього у відповідності до рівня вдалих виступів.

Згідно останніх повідомлень, як мінімум, три відомі європейські клуби мали перемовини безпосередньо з 21-річним українським виконавцем минулого літа.

Однак, як повідомляє видання The Athletic, запити Шахтаря зростають відповідно до збільшення рівню попиту на футболіста.

Наразі "гірники" визначили для себе 100 млн євро в якості вартості трансферу Мудрика.

За 16 матчів поточного сезону Михайло забив вісім голів та віддав вісім гольових передач.