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Дарійо Срна поділився думками стосовно потенційного продажу Михайла Мудрика.

Директор донецького Шахтаря з футболу Даріо Срна прокоментував можливий трансфер вінгера збірної України Михайла Мудрика.

"Якщо хтось хоче купити Мудрика, він повинен заплатити величезні, величезні, величезні гроші. Інакше президент клубу не продасть його. Всі клуби повинні поважати президента клубу, поважати Шахтар і, врешті-решт, повинні поважати Михайла Мудрика, який є одним із найкращих гравців, яких я бачив. Тому ціна така висока.

Антоні, Гріліш — це гравці з ціною понад 100 мільйонів євро. На мій погляд, Мудрик не менш якісний гравець, ніж вони. А ще був трансфер Джейдона Санчо з Боруссії Дортмунд в МЮ. Це останні трансфери на більш-менш однакових позиціях. Ми хочемо лише поваги. Ринок визначає ціну, а не я, він показує, які гравці коштують такі гроші", - наводить слова Срни The Athletic.

Раніше гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що ціна за Михайла Мудрика набагато більша, ніж оцінюють його на трансферному ринку.