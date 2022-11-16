Україна

"Гірники" готуються до наступного матчу.

Шахтар в рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату України зіграє проти Дніпра-1.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", Юхим Конопля, Мар'ян Швед та Олександр Зубков тренувались поза загальною групою.

Швед не грає вже понад місяць, Конопля залишається без футболу два тижні, тоді як Зубков трошки понад два тижні.

Нагадаємо, що матч між Шахтарем та Дніпром-1 відбудеться 19 листопада. "Гірники" матимуть непогану можливість наблизитись до супротивника в турнірній таблиці. Слідкуйте за ключовими подіями гри на нашому сайті.