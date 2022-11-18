Україна

Фахівець залишився задоволений грою проти Олександрії.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував перемогу команди над Олександрією у 14 турі УПЛ — 4:1.

"Це важлива для нас перемога. У першому таймі в нас були моменти для реалізації, але не змогли виконати, проте ми реалізували свої нагоди сповна у другому.

Забивали ті футболісти, від яких було це навіть не очікувано, наприклад, Богдан Бутко — це взагалі захисник, але молодець, що використав аж 2 нагоди. Ми готувалися до цього поєдинку, нам було не просто, але ми перемогли.

Чи входило у плани грати обережно у першому таймі? Зовсім ні, просто швидко не змогли ввійти в гру, можна сказати придивлялися до суперника. Можливо самі хлопці відчували, що не треба поспішати, але в той час ми хотіли якомога швидше забити", — сказав фахівець.

Відео забитих голів та огляд поєдинку між Зорею та Олександрією доступно в нас на сайті.