Україна

Рішення прийняли одноголосно.

В рамках позачергового засідання Виконкому Національного олімпійського комітету було прийняте важливе рішення.

Як повідомляє офіційний сайт організації, члени виконкому проголосували за відставку членів Національного олімпійського комітету України Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича, Андрія Кожем’якіна за їх добровільним письмовим проханням.

Стверджується, що представники комітету прийняли рішення одноголосно.

Раніше Роман Зозуля дуже жорстко розкритикував нового президента НОК за обраних членів комітету.