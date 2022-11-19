Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу 14 туру чемпіонату України 19 листопада 2022, 13:00.

У центральному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар зазнав поразки від Дніпра-1.

Незважаючи на те, що "гірники" вийшли вперед на 17-й хвилині завдяки зусиллям Михайла Мудрика, протягом зустрічі команда Олександра Кучера двічі забила у ворота Шахтаря.

Таким чином, завдяки голам Олександра Піхальонка та Артема Довбика Дніпро-1 зміцнив своє лідерство у турнірній таблиці до восьми очок переваги над найближчим переслідувачем.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дніпро-1 — Шахтар в 14 турі УПЛ-2022/23:

Дніпро-1 — Шахтар 2:1

Голи: Піхальонок, 21, Довбик, 53 — Мудрик, 17



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський (Когут, 85) — Гуцуляк (Назаренко, 72), Піхальонок, Амаш — Довбик.



Шахтар: Трубін — Бондар, Кривцов (Тейлор, 35), Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Петряк, 79), Назарина (Криськів, 62) — Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан (Траоре, 63).



Попередження: Сарапій, Довбик — Бондар, Мудрик