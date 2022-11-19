Україна

Фахівець оцінив перемогу в УПЛ над Колосом.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Колосом в УПЛ, яка трапилась у день його народження.

"Я хочу сказати спасибі хлопцям за те, що вони змогли виграти сьогодні. Я згадував перед матчем, що в моїй кар’єрі не траплялося ігор, які б я проводив у свій День народження. Сьогодні вперше, і це перемога.

Знали, як важко грати в Ковалівці. Тому перемога для нас цінна. Ми задоволені результатом. Ми ще пам’ятали наш вдалий другий тайм у грі з Дніпром-1, хотіли не втратити того настрою. Сьогодні добре увійшли в гру, забили гол, розуміючи, що буде на це одразу ж реакція суперника.

Після 1:1 не стали грати на утримання. Забили вдруге, і дуже цьому раді. Вдячний хлопцям, які проявили характер і загалом зіграли добре. За десятибальною шкалою ми зіграли сьогодні на тверду "сімку". Команда привітала мене з Днем народження, багато знайомих також. Утім, це звичайний день, який запам’ятається", — сказав Скрипник.

Відео голів та огляд матчу між Колосом та Ворсклою можна дивитись на Football.ua.