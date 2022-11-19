Україна

Полтавський клуб піднявся на шосте місце у таблиці УПЛ завдяки гостьовій перемозі у 14-му турі.

У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла вирушила у гості до ковалівського Колосу.

На 31-й хвилині підопічні Віктора Скрипника вийшли вперед завдяки голу Тауланта Сефері.

Вже після перерви, на 65-й хвилині, Вадим Мілько реалізував пенальті та повернув рівновагу у рахунку, але на 80-й хвилині Руслан Степанюк вирвав для Ворскли переможний результат.

Варто зазначити, що сьогодні, 19 листопада, свій 53 день народження святкує головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник — команда привітала його зі святом здобутими трьома очками.

Колос — Ворскла 1:2

Голи: Мілько, 65 (пен.) — Сефері, 31, Степанюк, 80

Колос: Євген Волинець, Роман Гончаренко, Євген Смирний (Кирило Попов 76), Вадим Мілько, Олександр Чорноморець, Денис Безбородько (Євген Ісаєнко 86), Микола Золотов, Сергій Чоботенко, Сергій Мякушко, Сергій Болбат, Андрій Богданов

Ворскла: Дмитро Різник, Джоко Зайков, Ігор Пердута, Руслан Степанюк, Сергій Яворський, Тауйлян Сефері Сулейманов, Євген Павлюк, Василь Кравець, Андрій Бацула, Артем Челядін (Денис Олійник 81), Владлен Юрченко

Попередження: Микола Золотов 48, Кирило Попов 87 – Ігор Пердута 62, Сергій Яворський 65