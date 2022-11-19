Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу 14 туру чемпіонату України 19 листопада 2022, 14:00.

У матчі 14 туру чемпіонату України полтавська Ворскла на виїзді обіграла ковалівський Колос — 2:1. Тим самим "біло-зелені" привітали свого головного тренера Віктора Скрипника, який у суботу святкує свій 53 День народження.

Наразі Ворскла посідає шосту сходинку у таблиці, а Колос — восьму. Саме завдяки цій перемозі полтавці обігнали ковалівців, які, щоправда, мають матч у запасі.

Огляд матчу:

Колос — Ворскла 1:2

Голи: Мілько, 65 (пен.) — Сефері, 31, Степанюк, 80

Колос: Євген Волинець, Роман Гончаренко, Євген Смирний (Кирило Попов 76), Вадим Мілько, Олександр Чорноморець, Денис Безбородько (Євген Ісаєнко 86), Микола Золотов, Сергій Чоботенко, Сергій Мякушко, Сергій Болбат, Андрій Богданов

Ворскла: Дмитро Різник, Джоко Зайков, Ігор Пердута, Руслан Степанюк, Сергій Яворський, Тауйлян Сефері Сулейманов, Євген Павлюк, Василь Кравець, Андрій Бацула, Артем Челядін (Денис Олійник 81), Владлен Юрченко

Попередження: Микола Золотов 48, Кирило Попов 87 – Ігор Пердута 62, Сергій Яворський 65.