Вишняк: Це прикра поразка для нас, Колос та Ворскла награли на нічию

Україна

Тренер оцінив поєдинок УПЛ проти полтавців.

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк прокоментував поразку від Ворскли в УПЛ з рахунком 1:2.

"Це прикра поразка для нас, на мій погляд. Все ж таки гра була більше нічийна. Але перемогла Ворскла, і я вітаю їх з перемогою. Стосовно матчу, по гарячих слідах, то одна, то інша команда володіла перевагою. Ми створювали моменти в достатній кількості, щоб уникнути поразки. Ну нічого, будемо готуватись до наступних турів.

Андрій Богданов? Він готовий грати певний час. В кінці матчу він просідав, мабуть, потребував заміни. Але атакуючого півзахисника не було. Оріховський пропускав гру. Вже, здавалось, що батарея розрядилася, він брав м'яч і робив різницю на полі. Він молодець, дограв до кінця.

Щодо поля, то хочу подякувати працівникам клубу, які його підготували. Для тих погодних умов поле було ідеальне. Так, важкувате, але газон був гарний. Без калюж та багнюки. Командам вдавалось грати у футбол", — сказав Вишняк.