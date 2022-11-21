Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та Львів.

Петровський Інгулець та Львів розпочнуть програму понеділка в рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги в с. Петрове.

Младен Бартулович, після поразки від київського Динамо (1:2), залучив до стартового складу Павлова та Смолякова до лінії захисту, тоді як до опорної зони повернувся Кучеренко, а Клименко розташується в ланці вище за нього.

Олег Дулуб, на тлі поразки від одеського Чорноморця, повернувся до схеми з п'ятьма захисниками, у якій на флангах зіграють Полегенько та Грисьо, тоді як Вовкун та Сімінін долучаться до центру оборону. Васильєв повернеться до центральної ланки, а Нич — до атаки.

Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Павлов, Ковальов, Смоляков — Кухарук, Кучеренко — Козак, Клименко, Запорожець — Сітало.

Запасні: Кучер, А. Блізніченко, Марусич, В. Блізніченко, Коробенко, Одарюк, Ченбай, Головкін, Сидоренко, Саків, Поспєлов, Резепов.



Львів: Ільющенков — Полегенько, Никитюк, Вовкун, Сімінін, Грисьо — Мильченко, Васильєв, Бойко — Нич, Бугай.