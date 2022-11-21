Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та Львів.
Олександр Кучеренко, фото ФК Інгулець
21 листопада 2022, 11:11
Петровський Інгулець та Львів розпочнуть програму понеділка в рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги в с. Петрове.
Младен Бартулович, після поразки від київського Динамо (1:2), залучив до стартового складу Павлова та Смолякова до лінії захисту, тоді як до опорної зони повернувся Кучеренко, а Клименко розташується в ланці вище за нього.
Олег Дулуб, на тлі поразки від одеського Чорноморця, повернувся до схеми з п'ятьма захисниками, у якій на флангах зіграють Полегенько та Грисьо, тоді як Вовкун та Сімінін долучаться до центру оборону. Васильєв повернеться до центральної ланки, а Нич — до атаки.
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Павлов, Ковальов, Смоляков — Кухарук, Кучеренко — Козак, Клименко, Запорожець — Сітало.
Запасні: Кучер, А. Блізніченко, Марусич, В. Блізніченко, Коробенко, Одарюк, Ченбай, Головкін, Сидоренко, Саків, Поспєлов, Резепов.
Запасні: Пономаренко, Ольховий, Муравський, Р. Михайлів, В. Михайлів, Крушинський, Сасовський, Ременяк, Шишка.
Львів: Ільющенков — Полегенько, Никитюк, Вовкун, Сімінін, Грисьо — Мильченко, Васильєв, Бойко — Нич, Бугай.
Гра Інгулець — Львів почнеться о 12:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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