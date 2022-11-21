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Тренер молодіжки поділився враженнями від збору.

Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Руслан Ротань прокоментував результати на зборах команди у Тбілісі.

Нагадаємо, що Україна U-21 зіграла проти однолітків з Ізраїлю та Грузії переважно гравцями, які представляють іноземні чемпіонати.

"Я вважаю, що спаринг із грузинами вийшов досить інформативним і корисним. Ми зіграли з гарною командою, яка також готується до чемпіонату Європи. Узагалі ці два матчі дали нам дуже багато інформації як щодо найближчого резерву, так і щодо хлопців, які готуватимуться до Євро. Також ми переглянули гравців, які будуть готуватися до наступного відбірного циклу. Цей збір став своєрідним зернятком, з якого народжується нова команда і продовжується інша.

На сьогодні в нас 14 дебютантів. Це дуже приємно. Тішить те, що за кордоном з’являється багато хлопців, які грають. Що стосується їхньої поїздки на Євро, то для всіх двері відчинено. Попереду в нас весняний збір, а влітку починається турнір. У всіх хлопців є час, аби показати себе, вони мають шанси потрапити на чемпіонат Європи.

На 27 березня є попередня домовленість щодо виїзного спарингу з італійцями. Щодо другого матчу йдуть перемовини, десь у районі Нового року визначимося із суперником", — цитує Ротаня УАФ.

Збір команди у Тбілісі завершився після поєдинку проти молодіжної збірної Грузії.