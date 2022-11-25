Україна

Гра розпочнеться о 13:00.

У п'ятницю, 25 листопада, відкриє свою програму черговий тур УПЛ — останній у 2022 році. В Одесі зійдуться Чорноморець і Металіст.

Вже стали відомі стартові склади команд, які сьогодні вийдуть на поле стадіону Чорноморець. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Чорноморець: Непогодов — Єрмаков, Манджрекар, Путря, Салюк, Кравченко, Політило, Брагару, Юсов, Наумець, Кубемба

Запасні: Варакута, Селін, Суханов, Штогрін, Плакса, Кузик, Бобко, Гладкий, Бадібанга, Петько, Даскалиця, Войтіховський

Головний тренер: Роман Григорчук

Металіст: Костик — Шопін, Мизюк, Клименчук, Каплієнко — Танковський, Демченко — Підлепенець, Панасенко, Картушов — Прядун

Запасні: Рибка, Зновенко, Ралюченко, Рязанцев, Порох, Піко, Кайдалов, Книш, Багачанський

В.о. головного тренера: Олег Ратій.