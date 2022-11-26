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Керманич Металіста прокоментував нічию проти Чорноморця.

У рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги харківський Металіст в Одесі не зміг подужати місцевий Чорноморець (0:0).

Чорноморець — Металіст 0:0 Відеоогляд матчу УПЛ

Виконувач обов’язків головного тренера "жовто-синіх" Олег Ратій після завершення зустрічі поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Було багато моментів у цій грі. Десь не використали ми, десь не використав суперник. Зокрема, у нас були моменти на початку матчу. Кінцівка першого тайму була за Чорноморцем. Другий тайм взагалі пішов на зустрічних курсах, тому, напевно результат має бути таким, яким він є на табло.

Мабуть, ви бачили, що у нас сьогодні було багато молодих хлопців. Зокрема, дебютував Данило Кайдалов 2006-го року народження, він вийшов на заміну. Хотіли б їх привітати, подякувати за ставлення до матчу. На наш погляд, вони — велике майбутнє нашого клубу.

Як для цього часу, то, думаю, було гарне поле, як і погодні умови. Футбольна погода була сьогодні.

Слідкували за Чорноморцем до нашої зустрічі. Взагалі, весь час дивимось, як грає суперник і були готові до цього, до можливих змін. Команда суперників дуже гарно атакувала, але ми вдячні хлопцям, що вони витримали той натиск й мали декілька моментів.

Щодо заміни Прядуна, то Максим попросив її зробити, там пошкодження м’язу було. Зараз лікарі будуть дивитися, напевно, після повернення до Ужгорода будемо знати, що сталося", — заявив український фахівець.

У заключному матчі року харківський Металіст гратиме проти київського Динамо.