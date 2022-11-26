Україна

Прес-конференція тренера Металіста 1925.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк поспілкувався з пресою після матчу своєї команди проти київського Динамо у рамках 15 туру чемпіонату України (0:0).

Відзначимо, що харків'яни після невдалої серії набрали залікові бали вже у четвертому поєдинку поспіль.

"Дуже важка гра проти хорошого суперника. Динамо є Динамо. Це один з лідерів нашого чемпіонату. Хлопці терпіли, билися один за одного і як нагороду здобули один заліковий пункт. Хоча Динамо мало перевагу, ми це розуміємо. Порадувало дуже ставлення хлопців до гри. Вони заслужили своїм ставленням на нічию. Могли і виграти, звичайно, але, не будемо гнівити Бога, Динамо також мало 100%-ві моменти, тому для нас нічия позитивний результат".

Далі 34-річний наставник відповів на питання щодо плану на гру, який, начебто, полягав у тому, щоби відбитися.

"Не правильна у вас думка про наш план. Якби пропустили, тоді б побачили. Не було "плану А", як ви сказали, відбиватися. Відбиватися це взагалі слово, яке б я на вашому місці не казав. Бо ми в нашій команді такі слова не використовуємо.

Були думки чекати свій шанс на контратаках, бо знали, що Динамо грає дуже високо, флангові захисники високо розташовуються. А позаду захисники лишаються один в один. Хотіли скористатися своїми шансами. Але сама гра змусила хлопців притиснутися до власного штрафного майданчика. Ми це бачили з тренерської лави. У процесі гри дуже важко переналаштуватися. Проте, все ж таки, хлопці терпіли і витримали".

Насамкінець екс-хавбек Карпат розказав, що саме йому сподобалося і не сподобалося у грі команди, і чи виконали його підопічні план на гру.

"Я вже третій раз, напевно, скажу: сподобалося їх ставлення, сподобалося як вони билися один за одного. Які в них були емоції, як вони розмовляли один з одним на полі, що нам не вистачало в попередніх матчах. Сподобалося їх ставлення. У таких поєдинках будується колектив, ми їм тільки що в роздягальні подякували за півтори місяці нашої спільної праці. Здається, я вже це говорив: для будь-якого тренера просто мрія тренувати такий колектив. Це справжні молодці, вони заслуговують тільки на похвалу. Сьогодні і взагалі" — підсумував Голодюк.

Нагадаємо, також у суботу Інгулець на жахливому полі здобув перемогу над Вересом.