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Коментар гравця криворіжців.

Форвард криворізького Кривбасу Дмитро Хобленко прокоментував поразку своєї команди від Металіста 1925 — 0:2.

"Результат поганий, адже програли 0:2. Поле та погода були для обох команд однаковими. Ми програли боротьбу, це було видно. Суперник забив два голи. Певно, просто через те, що вони більше хотіли сьогодні перемогти.

Так, можливо, перший гол десь дав психологічну перевагу супернику. Але у нас було ще 80 хвилин ігрового часу, були усі шанси для того, аби переломити хід зустрічі. На жаль, ми з цим не впорались. Треба проаналізувати помилки й на наступний матч вийти із іншим настроєм. Хочу вибачитись перед нашими вболівальниками за те, що ми сьогодні так зіграли.

Я би не сказав, що матч проти Дніпра-1 буде для мене особливим, хоч я там і грав. Для мене це звичайний поєдинок. Хочу вийти на поле та допомогти «Кривбасу» здобути перемогу. Неважливо, скільки часу дадуть мені тренери. Я вийду та покажу усе, що вмію та навіть більше, щоб команда виграла" — підсумував нападник.



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