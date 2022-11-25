Україна

Поєдинок стане останнім у чемпіонаті України у 2022 році.

З'явилися дата та час матчу 8 туру УПЛ між київським Динамо і харківським Металістом. "Біло-сині" зіграють проти "жовто-синіх" у середу, 30 листопада, о 14:00 за київським часом.

Про місце зустрічі на офіційному сайті Динамо не пишуть, проте судячи з фото воно було цілком логічним — київський стадіон Динамо імені Валерія Лобановського.

Відзначимо, що матч мав відбутися 20 жовтня, проте був перенесений через ракетні обстріли столиці російською державою-терористом.

Гра Динамо — Металіст стане останньою в УПЛ перед зимовою паузою.