Україна

Поєдинок проти Металіста 1925 став ювілейним для українського хавбека.

У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зіграло у нульову нічию з Металістом 1925 року.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", цей матч став ювілейним для півзахисника Дениса Гармаша — на його рахунку 350 поєдинків за столичний клуб.

Нагадаємо, Гармаш дебютував у складі Динамо 31 жовтня 2007 року в матчі 1/8 фіналу Кубка України, долучившись до виїзної перемоги над командою ІгроСервіс (Сімферополь) – 4:1.

Дивитися огляд матчу Динамо — Металіст 1925 ви можете на Football.ua.