Україна

УАФ спростувала чутки про скликання позачергового конгресу.

Сьогодні у ЗМІ з'явилися новини про підготовку проведення позачергового Конгресу УАФ, яке має відбутися 20 грудня.

У зв'язку із цим УАФ виступила з офіційною заявою, спростувавши такі чутки.

"Сьогодні в низці ЗМІ з’явились повідомлення про нібито підготовку до проведення позачергового Конгресу Української асоціації футболу 20 грудня 2022 року. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що черговий звітно-виборний XXV Конгрес Української асоціації футболу було заплановано на 5 березня 2022 року. Проте внаслідок повномасштабної військової агресії російської федерації та введення в Україні режиму воєнного стану Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення перенести XXV черговий звітно-виборний Конгрес УАФ та визначити дату його проведення після скасування режиму воєнного стану в Україні.

Крім того, 5 вересня Печерським районним судом міста Києва було винесено ухвалу про заборону УАФ вчиняти дії щодо підготовки, проведення і розгляду на звітно-виборному XXV Конгресі УАФ питань порядку денного в частині обрання президента УАФ, перших віце-президентів, віце-президентів, членів Виконавчого комітету та аудиторського органу УАФ.

Таким чином, станом на сьогодні проведення чергового XXV звітно-виборного Конгресу УАФ можливо тільки після скасування режиму воєнного стану в Україні та судової заборони на дані дії.

Питання скликання і проведення позачергового Конгресу регулюється нормами статті 19 Статуту УАФ, яка містить вимоги щодо строків і термінів такого скликання та проведення. Зокрема, передбачено, що адміністрація направляє членам УАФ письмове повідомлення про скликання позачергового конгресу не пізніше ніж за п’ятдесят днів до встановленої дати його проведення.

Таким чином, для уникнення оспорювання рішень вищого керівного органу УАФ та можливого застосування санкцій від ФІФА та УЄФА (в тому числі у вигляді призупинення членства УАФ в даних організаціях та заборони участі українських команд у змаганнях під їхньою егідою) скликання та проведення засідання вищого керівного органу УАФ можливе виключно при чіткому дотриманні норм Статуту УАФ, вимог статутних документів ФІФА та УЄФА", - сказано у заяві УАФ.

Раніше повідомлялося, що Павелко і Запісоцький вийшли під заставу загалом на 20 млн грн.