Україна

Президент організації вже весь у робочому процесі.

Андрій Павелко лише нещодавно вийшов з СІЗО після внесення застави майже в десять мільйонів євро, а вже встиг відзвітувати про активну роботу в складі УАФ.

"ЗСУ продовжує відбивати атаки окупантів на передовій, а команда УАФ дає бій на футбольному фронті. Після успішної ізоляції російських команд на міжнародній арені, чого ми домоглися спільно з УЄФА і ФІФА навесні цього року, ми рухаємось до втілення наступної мети – компенсації збитків, яких завдав нашому футболу російський агресор. Щойно в Будинку футболу разом з першими віце-президентами УАФ Олексієм Михайличенком, Анатолієм Демяненком, Аланом Плієвим і Вадимом Костюченком обговорили питання розгляду відповідного позову УАФ в ЄСПЛ. Віримо в успіх цієї справи!

Не менш важливе питання – підготовка заявки на проведення спільно з Іспанією і Португалією ЧС-2030. Продовжуємо активну взаємодію в цьому напрямку з нашими іспанськими і португальськими колегами. Не зважаючи на численні перешкоди, які нам створюють зовнішній ворог і їх місцеві посіпаки, ми обов’язково досягнемо успіху в обох цих проектах! Тому що віримо в ЗСУ і перемогу України! Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава України!", — написав Павелко в своєму Facebook-акаунті.

Нагадаємо, що Андрій Павелко згодом міг би прозвітувати й про роботу в Національному Олімпійському Комітеті, проте нещодавно покинув його склад.