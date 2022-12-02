Україна

Коментар тренера щодо першої половини сезону чемпіонату України.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував виїзну перемогу над одеським Чорноморцем — 1:0 у 7 турі УПЛ.

"Найголовніше, що чемпіонат України проходить, й вже завершилась перша частина сезону. В принципі Кривбас завершив перше коло на мажорній ноті. Обіграли Дніпро-1, лідера, тепер Чорноморець, який був поряд з нами, й мав гру у запасі, тож мав шанси нас дістати. Пояснював хлопцям, що сьогодні дуже важлива гра. Важко було їх налаштувати, тому що після Дніпра-1 усі були спустошені психологічно.

Але вони молодці, що вийшли та показали свій характер. Я задоволений результатом, ми набрали вже 18 очок, та, якщо не помиляюсь, вже на восьмій сходинці. Є над чим далі працювати. Зараз нехай команде відпочине, переведе дух. Сподіваємось, за цей час наші хлопці, ЗСУ, виженуть російських потвор ще далі. А на зборах вже добре попрацюємо. Так, розумію, що все буде залежати від ситуації в Україні.

Щодо гри, то вона була рівна. Чорноморець — непогана бойова команда, тут завжди усім важко грати. Тим більше, у вас дуже класний тренер. Роман Григорчук повернувся, йому просто потрібен час. А часу у нього було мало для комплектації команди, так же як і у мене. Але граємо, працюємо, це наразі найголовніше", - цитує коуча офіційний сайт Кривбасу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Кривбас.