Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 2 грудня 2022, 13:00.

У перенесеному поєдинку сьомого туру української Прем'єр-ліги Кривбас у гостях здобув мінімальну перемогу над одеським Чорноморцем (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на першій доданій хвилині результативним ударом відзначився Тимур Стецьков.

Для Кривбасу це була четверта перемога в останніх п'яти матчах і для нього це була остання гра року. У Чорноморця попереду ще одна гра проти львівського руху.

Огляд матчу:

Чорноморець – Кривбас – 0:1

Гол: Тимур Стецьков, 45+1.

Чорноморець: Дмитро Непогодов — Віталій Єрмаков, Джеймс Манджрекар, Ілля Путря, Максим Білий, Олександр Гладкий, 80) — Сергій Петько, Іван Бобко, Сергій Політило, Максим Брагару, Дмитро Юсов (77. Орест Кузик, 69), Владислав Наумець (Зігі Бадібанга, 46), — Максим Войтіховський (Кевін Кубемба, 46).

Кривбас: Богдан Сарнавський — Андрій Понєдєльнік, Тимур Стецьков, Віталій Вернидуб, Володимир Якімець, Ріфет Капіч, — Микита Татарков (Вʼячеслав Рябов, 79), Дмитро Хомченовський, Артур Микитишин (Максим Задерака, 46) — Роман Дебелко, Назар Волошин (Денис Устименко, 89).

Попередження: Зігі Бадібанга, 85 — Назар Волошин, 77.

Вилучення: Джеймс Манджракар, 85.