Україна

Асистент Леоніда Кучука висловився про нічию в матчі УПЛ проти Чорноморця (2:2).

У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги львівський Рух та одеський Чорноморець поділили очки в останньому матчі першої половини сезону.

Старший тренер, помічник головного тренера Руху Віталій Пономарьов поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Важка гра. Це зрозуміло, бо вже кінець футбольного року. Але дякуємо хлопцям за те, що вони проявили характер. У нас молода команда, у сьогоднішній грі ще два хлопці дебютували в основній команді.

Дуже цінно, що, програючи за ходом матчу 0:2, ми відігралися, боролися до кінця, хотіли перемогти. Для наших хлопців це суттєвий досвід, дякуємо їм за гру.

Не можу сказати, що ми грали погано чи неагресивно перший тайм, але досвідченіша команда Чорноморець використала свої моменти. Навіть за перший тайм не можу дорікнути хлопцям, просто з огляду на досвід футболістів Чорноморця ми в ньому поступилися", — цитує слова Пономарьова офіційний сайт Руху.

Дивитися відео голів та огляд матчу Рух — Чорноморець ви можете на Football.ua.