Україна

Ярослав Карабін роздав компліменти одному з одноклубників.

Нападник львівського Руху Ярослав Карабін прокоментував нічию у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (2:2).

"Звичайно, завжди приємно забивати голи. Я радий, що знову відзначився, але трохи засмучений, що команда не здобула три очки в цьому матчі.

Зараз я більше часу проводжу на полі, відчуваю, що зростаю з кожним матчем. Мене це тішить, думаю, що тренери це так само бачать. Сподіваюся з кожним днем прогресувати все більше.

Цей футбольний рік поки що найкращий у моїй футбольній кар’єрі. Два голи в українській Прем’єр-лізі – це хороший показник. Ще такого в мене було, більше хвилин граю, тому, на мою думку, це хороший рік для мене. Буду працювати, щоби демонструвати кращий футбол"/

Також Карабін подякував одноклубнику Марко Сапугу за відмінну передачу, яка сприяла голу, і навіть зрівняв його з Андреа Пірло.

"Мій гол? Наш капітан Марко Сапуга, наче Андреа Пірло, віддав дуже хорошу передачу на Віталіка Романа. Віталік прострілив, а я сам залишився по центру воріт і відразу пробив.

У тому епізоді відчув, що м’яч нарешті має долетіти до мене. Так сталося, що пощастило, вирішив пробити в один дотик, вдалося забити гол", — сказав Карабін.

Відео голу Карабіна та пасу Сапуги у стилі Пірло можна дивитись на нашому сайті в огляді матчу Рух — Чорноморець.