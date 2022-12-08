Хавбек Руху висловився про нічию в матчі УПЛ проти Чорноморця (2:2).
Василь Руніч, ФК Рух
08 грудня 2022, 00:15
У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги львівський Рух та одеський Чорноморець поділили очки в останньому матчі першої половини сезону.
Півзахисник Руху Василь Руніч поділився емоціями від результату цього протистояння.
"Позитивні емоції. Гра вийшла складною, спочатку в нас не виходило те, що ми запланували та напрацьовували. Найголовніше, що наші тренери знайшли правильні слова, підхід до футболістів, змогли до нас донести те, що треба робити в другому таймі.
Після перерви вже зовсім інша гра була. Ми намагалися атакувати та створили дуже багато моментів. Ми не на всі 100 відсотків впоралися із завданням – так, ми витягнули цю гру, але могли її ще й виграти", — цитує слова Руніча офіційний сайт Руху.
Дивитися відео голів та огляд матчу Рух — Чорноморець ви можете на Football.ua.